CIME INEGUALI, MERCOLEDÌ A PASTURO ARRIVA “E ULTREIA E SUSEIA”

PASTURO – Cime ineguali – Traguardi (im)possibili: una significativa proposta di eventi organizzati da “Lo Stato dell’Arte”, Il Grinzone, la Casa di Antonia e condivisa con La Fucina di Barzio e SASNAT di Moggio, con un progetto approvato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese all’interno del Fondo “Sostegno delle arti dal vivo“.

Proseguono gli spettacoli:

Mercoledì 6 agosto – ore 21 alla “Casa Antonia Pozzi” di via Manzoni, 1 a Pasturo sarà presentato “E Ultreia e Suseia” Santiago de Compostela, testimonianza di Cammino, di e con Beatrice Beltrani.

“E Ultreia e Suseia”: questa frase è diventata il saluto più antico di incoraggiamento tra pellegrini che si incontrano lungo il Cammino di Santiago di Compostela; ed è con questo rituale che invito gli spettatori a mettersi in Cammino con me anche solo il tempo di un’ora.

Un passo dopo l’ altro scopriremo tutto quello che c’ è tra la partenza e l’ arrivo e nel durante vivremo insieme tutta la magia del Cammino fatto di gioia e di fatica, di lacrime e risate, di acqua e di sole, di paura e di preghiere, di coincidenze e di incontri straordinari.

Condivido così il mio più intimo sentire, innescando nello spettatore un desiderio di ricerca…” perdersi per ritrovarsi”!”.

(Beatrice Beltrani)

Per info e prenotazioni:

casa.antoniapozzi@gmail.com