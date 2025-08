ROLLING TRUCK FESTIVAL: PARTECIPATO SUCCESSO NELL’AREA MERCATO DI BARZIO

BARZIO – Barzio si conferma ancora una volta capitale del gusto e dell’intrattenimento: il Rolling Truck Street Food Festival ha letteralmente riempito l’area mercato, ieri gremita da una folla entusiasta che ha fatto registrare numeri da record.

L’evento si conclude oggi, domenica, ma è già entrato nella memoria collettiva grazie all’eccezionale partecipazione e alla qualità della proposta gastronomica e musicale.

Il festival, che anima Barzio dall’1 al 3 agosto, vede protagonisti food truck e street chef selezionati da tutta Italia, offrendo specialità nazionali e internazionali per tutti i gusti. Dalla frittura di pesce agli arrosticini abruzzesi, dal cuoppo con agnolotti e salvia fritti agli hamburger gourmet, senza dimenticare i profumi di Sicilia, Puglia e le delizie internazionali, ogni palato ha trovato la sua soddisfazione.

Non sono mancati i dolci, con cannoli siciliani farciti al momento, churros, waffle, cheesecake, donuts e numerose opzioni per vegetariani, vegani e intolleranti al glutine.

A rendere unico il sabato sera è stata l’energia travolgente della Smile Party Band, che con la sua esibizione live ha trasformato la piazza in una grande pista da ballo. L’atmosfera festosa è stata completata da DJ set, drink freschi e birre artigianali, regalando sia ai residenti che ai visitatori un’esperienza indimenticabile all’insegna del divertimento e della convivialità.

La grande affluenza e l’entusiasmo dei partecipanti confermano l’importanza di eventi come questo per la vitalità del territorio e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

RedBar