DALLA PROSSIMA STAGIONE IL CS CASARGO TORNA IN TERZA CATEGORIA

CASARGO – Dopo anni di crescita, il CS Casargo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica. A partire dalla prossima stagione, la squadra tornerà a competere nel campionato di Terza Categoria, girone di Lecco, con l’inizio previsto per metà settembre.

L’ultima partecipazione del CS Casargo alla Terza Categoria risale alla stagione 2016/2017. Da allora, il club ha vissuto un periodo di grande soddisfazione nel campionato CSI Open provinciale, dove, tra i vari ottimi risultati, è riuscito a conquistare il titolo per due anni consecutivi.

“Dopo aver vinto per due anni di fila il campionato CSI Open provinciale – ha dichiarato il presidente Carlo Pasquini -, come centro e come giocatori abbiamo deciso di confrontarci con una nuova realtà. È una scelta che nasce dalla voglia di crescere e di metterci alla prova in un contesto più competitivo”.

Pasquini ha inoltre voluto esprimere gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo inizio: “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, e i ragazzi e dirigenti che negli ultimi anni hanno fatto parte del nostro percorso. Senza di loro, questo passo non sarebbe stato possibile”.

