CALCIO-SPETTACOLO, E IL CASARGO È CAMPIONE CSI: 4-3 AI SUPPLEMENTARI!

CASARGO – Il livello non sarà quello della “mitica” semifinale Italia-Germania a Mexico 1970 o del più recente Inter-Barcellona di Champions, ma il risultato (con tanto di tempi supplementari da cardiopalma) è lo stesso: 4-3.

And the winner is: Casargo! Alla squadra dell’Alta Valle la finale provinciale del campionato di calcio Csi Open a 11, battendo il Gso V. Unite (gruppo sportivo oratorio Valgreghentino-San Carlo) con quel punteggio che fa tanto “storia del calcio”.

SOTTO: IL VIDEO DELLA RETE DECISIVA

In questa pagina le immagini di una grande festa, con la vittoria della squadra di “casa”, festeggiata da un pubblico caldissimo che ha sostenuto i ragazzi dell’Alta Valsassina dall’inizio alla fine dei “sudati” tempi-extra.

A coronare l’evento, il football party al Parco delle Chiuse, dove giocatori, tifosi e appassionati celebrano la giornata con un aperitivo e un ricco buffet offerto. La serata prosegue con il dj set firmato Ritmo FFF, garantendo musica e divertimento per tutti.

Più tardi il resoconto completo della finalissima CSI 2025 dagli inviati di Valsassinanews a Casargo.

RedSpo