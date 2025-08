IL SONDAGGIO. PARCHEGGI A PAGAMENTO IN VALLE: VOTA FINO A GIOVEDÌ 7

VALSASSINA – Proseguono le iniziative di Valsassinanews per dar voce ai lettori e al territorio: è on line il nuovo sondaggio dedicato a un tema caldo dell’estate, quello dei parcheggi a pagamento in Valle.

Una questione che divide e fa discutere, tra chi li considera un ostacolo per il turismo e chi, invece, li valuta come risorse essenziali per finanziare i servizi dei Comuni. C’è poi chi protesta perché ritiene che a pagare siano sempre i soliti cittadini, chi approva la misura per evitare il sovraffollamento nelle località più gettonate e chi, infine, non si fa illusioni e bolla tutto come il solito “magna-magna”.

Le opzioni del sondaggio sono chiare e rappresentano i punti di vista più discussi:

ASSURDO, BLOCCANO I TURISTI

UTILI, SE FINANZIANO I COMUNI

A PAGARE SIAMO SEMPRE NOI

OK PER EVITARE L’OVERTOURISM

È SEMPRE IL SOLITO MAGNA-MAGNA

Cosa ne pensi tu? Sei favorevole, contrario o hai una posizione diversa da segnalare? C’è tempo per votare sul sito di Valsassinanews entro giovedì 7 agosto.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

