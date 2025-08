VANDELLI (EQUIPE 84) ALLA CULMINE: GIORNATA TRA SAPORI E ACCOGLIENZA

CASSINA VALSASSINA – Per la prima volta Maurizio Vandelli, storico frontman del leggendario gruppo “Equipe 84”, ha fatto tappa alla Culmine di San Pietro.

L’artista è stato ospite presso del ristorante gestito da Ornella e Thomas, dove ha potuto gustare le specialità locali della Valsassina, rimanendo piacevolmente colpito sia dalla cucina che dall’accoglienza calorosa dei gestori. Vandelli si è detto entusiasta anche del paesaggio mozzafiato e della splendida giornata trascorsa, promettendo di tornare presto in questa suggestiva zona lombarda.

RedAlt