MADONNA DI BIANDINO: TUTTE LE IMMAGINI DEL FALÒ DELLA VIGILIA

INTROBIO – Grande partecipazione a Introbio per la tradizionale Festa della Madonna di Biandino, appuntamento centrale della fede e della memoria collettiva in Valsassina, che ogni anno richiama centinaia di fedeli in pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna della Neve. La celebrazione ha origine da un voto fatto nel 1836, quando gli abitanti di Introbio chiesero protezione alla Madonna durante un’epidemia di colera, promettendo un pellegrinaggio annuale.

La giornata di ieri, lunedì 4 agosto, ha visto svolgersi il concerto di campane suonate manualmente, il Rosario e la benedizione; infine una spettacolare conclusione con il tradizionale falò della vigilia presso la cappella di Sant’Uberto. Oggi diversi gli appuntamenti per i fedeli, con la processione e la messa solenne.