A MAGGIO DI CREMENO VA IN SCENA LA “CENA IN BIANCO”

MAGGIO DI CREMENO – Giovedì 7 agosto, alle 19:30, la suggestiva piazza Santa Maria a Maggio di Cremeno si trasformerà in un elegante palcoscenico per la “Cena in Bianco“, un appuntamento dedicato alla convivialità e all’atmosfera unica delle cene all’aperto.

Gli organizzatori metteranno a disposizione tavoli e sedie, invitando tutti a condividere una cena in compagnia sotto le stelle. Per partecipare, è richiesto un dress code: almeno un tocco di bianco per ciascun commensale. Ogni partecipante dovrà portare tutto il necessario per la propria tavola: tovaglia, piatti, bicchieri, oltre a cibo e bevande per il consumo personale.

L’evento premia il gruppo più numeroso e la tavola meglio imbandita, stimolando la creatività e la voglia di stare insieme. Per la prenotazione del tavolo, si possono contattare Valentina al numero 3791683110 e Federica al 3493303096.

La “Cena in Bianco” è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cremeno e il Comune. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.