CASARGO RICORDA LA TERRIBILE ALLUVIONE DEL 2019

CASARGO – Oggi alle 18, Casargo si raccoglierà in un momento di preghiera, prima nella Chiesa di San Bernardino, e poi a seguire nella cappelletta situata vicino al cimitero, per ricordare la terribile alluvione che colpì il paese nel 2019.

In quella tragica giornata, migliaia di metri cubi di detriti e fango invasero il territorio, mettendo in ginocchio la comunità. Tuttavia, tra le macerie e la distruzione, la piccola cappelletta rimase miracolosamente intatta. Oggi, quel luogo rappresenta un simbolo di rinascita, speranza e amore per il territorio.

Un territorio che, come un vaso fragile, deve essere custodito, curato e mantenuto con costanza e rispetto. La memoria dell’alluvione ci ricorda quanto sia fondamentale prendersi cura dell’ambiente e della terra, attraverso un impegno quotidiano che coinvolga sia le istituzioni che i cittadini.

La manutenzione del territorio e la riduzione del rischio idrogeologico restano priorità assolute. Attualmente, lungo la strada provinciale che attraversa il Comune di Casargo, sono presenti ancora criticità che necessitano di interventi, è in corso la fase di progettazione, con l’obiettivo di avviare i lavori già nel prossimo autunno.

Sarà anche una giornata di comunità, con momenti di festa e condivisione. A partire dalle 14, la Pro Loco di Casargo allestirà, nell’area delle manifestazioni, gonfiabili gratuiti per i bambini. La serata proseguirà con la cena e il concerto della band di liscio ‘Bagnasco.’

Un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare le relazioni umane, celebrare l’amore per il territorio e ricordare quanto sia importante viverlo, rispettarlo e custodirlo ogni giorno. Un occasione anche per ringraziare l’impegno dei tanti volontari che in quei giorni si rimboccarono le maniche.