DUE SERATE DI CULTURA E STORIA A INDOVERO CON MARCO SAMPIETRO

CASARGO – Indovero, piccola e suggestiva frazione di Casargo, si prepara ad accogliere due appuntamenti culturali di grande rilievo, entrambi curati dallo storico Marco Sampietro, esperto conoscitore della storia e delle tradizioni locali.

La prima serata, in programma martedì 12 agosto alle 21 alla Biblioteca di Indovero, avrà per tema “Forèst in Valsassina tra Cinque e Seicento. Appunti di storia sull’immigrazione valsassinese”. Sampietro accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio indietro nel tempo, ricostruendo le dinamiche migratorie che hanno interessato la Valsassina tra il XVI e il XVII secolo. La conferenza sarà un’occasione preziosa per scoprire come flussi di persone provenienti da regioni diverse abbiano contribuito a plasmare il volto e l’identità culturale di questo territorio montano, arricchendolo di nuove influenze e stimolando lo sviluppo di comunità vivaci e aperte.

Il secondo appuntamento, previsto per venerdì 22 agosto sempre alle 21, vedrà Marco Sampietro in dialogo con Carlo Somaschini. Il tema della serata sarà “Due gioielli del romanico lecchese: le chiese di S. Margherita a Somadino e di S. Egidio alla Bonacina”. I due relatori guideranno i presenti alla scoperta di due straordinarie testimonianze dell’arte romanica nel territorio lecchese, raccontandone la storia, l’architettura e il ricco patrimonio artistico. Un’occasione imperdibile per i cultori della storia locale e tutti gli appassionati di arte sacra, per conoscere da vicino questi capolavori spesso poco noti ma di inestimabile valore.

