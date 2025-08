RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “COME QUANDO ERAVAMO PICCOLI”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Come quando eravamo piccoli”.

L’autore la descrive così:

Come quando eravamo piccoli

Fuoco che danza,

grande come i sogni di un tempo.

Mani piccole stringono certezze,

occhi spalancati imparano la meraviglia.

Ogni scintilla è una promessa

che non sapevamo di aver fatto.

C’è un momento, davanti al fuoco, in cui tutto sembra tornare semplice. Il calore che avvolge, il buio che si ritira, il silenzio interrotto solo dal crepitare delle fiamme. Da bambini ci bastava questo per sentirci al sicuro: un bagliore nel buio e qualcuno accanto. Crescendo, dimentichiamo quanto fosse facile meravigliarsi. Ma poi capita di ritrovarsi lì, a guardare il fuoco, e per un istante torniamo piccoli anche noi, con la stessa voglia di credere che la luce possa bastare a scacciare ogni paura.

Foto scattata a Camaggiore (Vendrogno) il 02/08/2025

