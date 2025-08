DOMANI A PREMANA APRE IL NUOVO PARCHEGGIO IN ZONA INDUSTRIALE

PREMANA – Domani, giovedì 7 agosto, sarà ufficialmente aperto il nuovo parcheggio realizzato in zona industriale a Premana. La struttura, pensata per agevolare la sosta sia di residenti che di lavoratori, offre complessivamente 30 posti auto: 16 scoperti al piano superiore e 14 coperti al piano terra.

Si tratta di un’infrastruttura strategica per il paese, frutto di una collaborazione tra Comune di Premana e Regione Lombardia. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 410mila euro, di cui 292mila finanziati tramite un bando regionale e i restanti 118mila coperti dal bilancio comunale.

Il parcheggio sarà accessibile gratuitamente fino a fine settembre. Successivamente, l’area sarà soggetta a gestione a pagamento nei giorni di sabato, domenica e festivi tramite parchimetro.

“Questa opera rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità – spiegano dal Comune –: una soluzione utile per le aziende del territorio e per i cittadini, che troveranno nuovi spazi di sosta in una zona strategica”.

