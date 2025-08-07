ATS BRIANZA: CONFERMATO ANCHE NEL 2025 IL CONTROLLO DEI FUNGHI EDULI

LECCO – Con l’arrivo del caldo estivo e dei primi temporali, ha preso il via la stagione dei funghi. Come ogni anno, ATS Brianza ricorda che è attivo il Centro per il controllo dei funghi eduli, un servizio gratuito e su prenotazione, pensato per garantire un consumo sicuro dei funghi spontanei. Al Centro, i micologi esperti di ATS Brianza sono a disposizione per verificare la commestibilità dei funghi raccolti e fornire consigli e indicazioni utili per la loro corretta conservazione e preparazione.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, raccoglitori abituali o occasionali, che desiderano consumare funghi raccolti nei boschi senza correre rischi per la salute. È fondamentale sottoporre all’ispezione l’intero quantitativo di funghi raccolti, poiché anche piccole quantità di specie tossiche possono causare intossicazioni gravi o letali.