APERTO IL BANDO PER UN FUNZIONARIO TECNICO AL COMUNE DI PASTURO

PASTURO – Il Comune di Pasturo ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario Tecnico da destinare all’Area Tecnica comunale. Il posto è inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, secondo il vigente contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali.

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per l’accesso ai concorsi pubblici, i candidati devono essere in possesso di una laurea triennale, magistrale o specialistica in ingegneria civile, architettura, urbanistica o materie affini, oppure di un diploma di laurea del vecchio ordinamento. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, competenze informatiche e il possesso della patente di guida categoria B o superiore.

La selezione si svolgerà attraverso una prova scritta e una prova orale, che verteranno su materie tecniche e giuridiche, tra cui appalti pubblici, edilizia, ambiente, sicurezza sul lavoro, espropri e ordinamento degli enti locali. Durante il colloquio saranno valutate anche le competenze digitali e linguistiche.

Il trattamento economico lordo previsto include uno stipendio iniziale di 23.212,35 euro annui, suddiviso in dodici mensilità, oltre alla tredicesima e all’indennità di comparto pari a 622,80 euro. Per partecipare è necessario iscriversi online tramite il Portale inPA entro le 23:59 del 20 agosto, versando un contributo di 10 euro tramite PagoPA.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Pasturo e sul Portale inPA, e avranno valore di notifica ufficiale. La graduatoria finale resterà valida per tre anni e potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato o da altri enti pubblici.