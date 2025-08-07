PRIMALUNA: PARCHEGGI GRATUITI MA… SI PREFERISCE LA CREATIVITÀ

PRIMALUNA – Nonostante i parcheggi siano gratuiti e generalmente ben segnalati, a Primaluna c’è chi sceglie comunque soluzioni alternative e decisamente creative.

Nel cuore del paese, in uno degli spazi pubblici dedicati alla sosta, spicca un carrello agricolo parcheggiato con disinvoltura tra le auto, regolarmente attaccato a un SUV, come se fosse un mezzo qualsiasi. Nessuno si sorprende troppo: ormai la fantasia sembra avere più spazio delle righe a terra.

A pochi metri di distanza, camper e mezzi di grandi dimensioni trovano invece rifugio nello sterrato a fianco della pista ciclabile, in un’area non regolamentata ma sempre più utilizzata, soprattutto nei fine settimana.

Il tema dei parcheggi è tornato recentemente in consiglio comunale, con preoccupazioni per l’afflusso crescente di veicoli, anche da comuni vicini, che rischiano di congestionare le aree normalmente riservate ai residenti e ai lavoratori locali.

In attesa di regolamenti più chiari o interventi ufficiali, resta il dubbio: perché parcheggiare dentro le righe quando fuori c’è più fantasia?

RedPri