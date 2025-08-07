SONDAGGIO. LETTORI DIVISI SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO IN VALLE

VALSASSINA – Dopo il sondaggio sui servizi sanitari, che ha evidenziato forti criticità e richieste di miglioramento, la redazione di Valsassinanews ha spostato l’attenzione su un altro tema che tocca da vicino residenti e turisti: i parcheggi a pagamento in Valle.

La questione è tornata al centro del dibattito dopo l’introduzione di nuove tariffe in alcune località turistiche e montane. Il sondaggio ha raccolto 361 voti, segno che il tema è sentito e divisivo.

I numeri del sondaggio

Ecco come hanno votato i nostri lettori: