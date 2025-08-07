SONDAGGIO. LETTORI DIVISI SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO IN VALLE

VALSASSINA – Dopo il sondaggio sui servizi sanitari, che ha evidenziato forti criticità e richieste di miglioramento, la redazione di Valsassinanews ha spostato l’attenzione su un altro tema che tocca da vicino residenti e turisti: i parcheggi a pagamento in Valle.
La questione è tornata al centro del dibattito dopo l’introduzione di nuove tariffe in alcune località turistiche e montane. Il sondaggio ha raccolto 361 voti, segno che il tema è sentito e divisivo.
I numeri del sondaggio
Ecco come hanno votato i nostri lettori:
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Utili, se finanziano i Comuni
|29%
|106
|Assurdo, bloccano i turisti
|28%
|101
|A pagare siamo sempre noi
|25%
|92
|Ok per evitare l’overtourism
|9%
|32
|È sempre il solito magna-magna
|6%
|23
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|4
|L’argomento non mi interessa
|1%
|3
La maggioranza relativa dei votanti (29%, 106 voti) ritiene che i parcheggi a pagamento possano essere utili se i ricavi vengono reinvestiti nei servizi comunali. Ma quasi altrettanti (28%, 101 voti) li considerano un ostacolo al turismo, temendo che scoraggino le visite e penalizzino l’economia locale.
Un altro 25% (92 voti) esprime frustrazione, affermando che “a pagare siamo sempre noi”, mentre il 9% (32 voti) vede nelle tariffe uno strumento per contenere l’overtourism. Non mancano le voci critiche che liquidano il tutto come “il solito magna-magna” (6%, 23 voti), mentre solo una piccola minoranza ha dichiarato di non avere un’opinione precisa o di non essere interessata.
Prossimo sondaggio: cantieri stradali in pieno agosto
Con l’estate in corso, il nuovo sondaggio lanciato da Valsassinanews riguarda un’altra questione calda: “Cantieri stradali in pieno agosto”.
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 14 agosto. Invitiamo come sempre i nostri lettori a partecipare e a far sentire la propria voce su un tema che riguarda i tanti frequentatori della Valle.