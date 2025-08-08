RASSEGNA ORGANISTICA: DOMANI A CREMENO L’ENSEMBLE LOCATELLI

CREMENO – La Rassegna Organistica Valsassinese continua a Cremeno, nel cuore dell’Altopiano valsassinese; sabato 9 agosto alle 21, presso la stupenda chiesa dedicata a San Giorgio, verrà proposto dall’Ensemble Locatelli di Bergamo “Espatriati. Storie di musicisti viaggiatori“, un programma molto interessante con un tema ancora attuale ai nostri giorni, ovvero i lavoratori italiani “all’estero” nel campo musicale durante il periodo Barocco (1700).

Nel cuore del Barocco, il viaggio non era solo una necessità, ma spesso un destino inevitabile per i musicisti. Le corti d’Europa richiedevano maestri d’arte, e il desiderio di scoprire nuove sonorità e perfezionare il proprio linguaggio musicale spingeva compositori e strumentisti a oltrepassare confini e culture. Questo programma celebra quelle vite in movimento, evidenziando le storie di musicisti che, spinti dalla passione o dalle circostanze, hanno lasciato le loro terre d’origine per approdare in nuove realtà, trasformando ed essendo trasformati dai luoghi che hanno incontrato.

Da Michele Mascitti e Salvatore Lanzetti, che trovarono fortuna in Francia, a Domenico Scarlatti, che trovò in Spagna la sua patria elettiva, la musica barocca è un racconto di viaggi. Incontriamo Francesco Geminiani, italiano trapiantato a Londra, che portò con sé l’eleganza romana; Pietro Antonio Locatelli, il violinista bergamasco che girò con il proprio talento le corti di mezza europa; e Giovanni Benedetto Platti, talentuoso compositore veneto che si stabilì presso una corte tedesca trovandovi fortuna.

Attraverso i suoni di violino, violoncello e clavicembalo, rivivremo le tappe di questi musicisti viaggiatori, testimoni di un’epoca in cui la musica era un linguaggio universale, capace di unire culture e superare barriere.

Continuando l’iniziativa dell’edizione 2024, questo concerto si prefigge di far riflettere su un tema dell’attualità attraverso la musica del passato. Il tema scelto per il 2025 è “la fuga dei cervelli” e l’emigrazione.

PROGRAMMA:

Michele Mascitti (1664-1760): Sonata “Psyché”, Divertissement per violino e basso continuo in re maggiore op.5 n.12

Salvatore Lanzetti (1710 – 1780): Sonata per violoncello e basso continuo in sol maggiore, Op.1 n°7

Pietro Antonio Locatelli (1695-1764): Sonata per violino e basso continuo Op. 8 n°2

Domenico Scarlatti (1685-1757): Sonata per clavicembalo K. 30

Francesco Geminiani (1687 – 1762): Sonata per violoncello e basso continuo in fa maggiore, Op.5 n°5

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763): Trio sonata per violino, violoncello e basso continuo in re maggiore, WD 681

ENSEMBLE LOCATELLI

Jérémie Chigioni: violino

Thomas Chigioni: violoncello

Tomas Gavazzi: clavicembalo e organo

Fondato nel 2014 da Thomas Chigioni, Ensemble Locatelli è un’orchestra barocca su strumenti storici con sede a Bergamo.

Ensemble Locatelli si pone in controtendenza al periodo di crisi della cultura in Italia: in un periodo in cui le orchestre chiudono ed è sempre più difficile portare avanti delle attività, Ensemble Locatelli è riuscito a proporre in maniera costante prodotti di alta qualità negli anni in maniera completamente autonoma, incrementando il livello delle proposte culturali e il numero di performances di anno in anno. In un contesto in cui è sempre più frequente la cosiddetta “fuga di cervelli” dall’Italia, Ensemble Locatelli è riuscito a diventare un polo di attrazione in cui collaborano alcuni tra i migliori musicisti barocchi della nuova generazione.

Il nome dell’ensemble è un omaggio al grande compositore e virtuoso bergamasco dell’epoca barocca Pietro Antonio Locatelli, del quale proprio nel 2014 ricorse il 250° anniversario della morte.

Dal 2015 in poi la formazione è stata invitata ad esibirsi in importanti festival in Italia, Francia, Germania, Svizzera e Austria; debuttando in importanti cornici come la Konzerthaus Wien, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Galli di Rimini, il Teatro Donizetti di Bergamo, con concerti regolarmente registrati e trasmessi anche sulle radio nazionali.

Credendo fortemente nella necessità di radicalizzare la propria attività sul territorio, dal 2019 organizza un’annuale propria Stagione di concerti di musica barocca a Bergamo, vantando importanti collaborazioni con ospiti di caratura internazionale, tra i quali spicca la collaborazione con Vaclav Luks nel 2021 con i Concerti Brandeburghesi di Bach.

Contestualmente, si è reso protagonista di eventi pedagogici per avvicinare le nuove generazioni alla musica barocca in collaborazione con altri enti del territorio.

Attivo anche a livello discografico, la formazione ha già pubblicato 4 dischi contenenti prime registrazioni mondiali, e un quinto dedicato alla prima incisione mondiale di inediti concerti e mottetti di Ferronati è previsto in uscita nel 2024.

Nel 2024, a suggellare i primi 10 anni di attività, viene fondato Ensemble Vocale Locatelli, formazione parallela con la quale esplorare il ricchissimo e sterminato repertorio vocale, sia autonomamente che in simbiosi con Ensemble Locatelli.

Sempre nello stesso anno vedono la luce altri due progetti pluriennali: la Stagione “Il barocco a Cantù” e la collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti per continuare a realizzare la Stagione di Bergamo all’interno dei due teatri orobici.

Il 2025 vedrà il debutto della formazione sui prestigiosi palcoscenici di festival Monteverdi di Cremona, Innsbrucker Festwochen Der Alten Musik, Stagione Vzlet di Collegium 1704 a Praga. Direttore al violoncello dell’Ensemble è Thomas Chigioni.