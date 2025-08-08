A PASTURO LA FESTA DI SANT’EUSEBIO TRA GIOVANI E TRADIZIONE

PASTURO – Quest’anno a Pasturo la festa di Sant’Eusebio ha avuto un volto nuovo, fresco ed entusiasta, grazie all’impegno di un gruppo di giovani che ha voluto riportare vita e partecipazione in una delle ricorrenze più importanti del paese. Dopo anni in cui la festa si limitava alla celebrazione della messa e a un concerto d’organo, nel 2025 si è deciso di rilanciare con un programma ricco e coinvolgente, pensato per tutte le età.

I festeggiamenti sono iniziati con la Baby Dance in piazza, un evento promosso dagli animatori, coordinati da Arturo e con la partecipazione di Davide, come documentano le numerose foto della serata. Il momento clou è stato l’arrivo della mascotte della Baby Dance, che ha coinvolto i più piccoli con musica e balli. Alla fine dell’animazione, si è tenuto un quiz a tema Pasturo, organizzato dalla pagina Instagram Visit Pasturo, curata da due ragazzi del paese. Il quiz, divertente ma anche istruttivo, ha voluto valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Grande entusiasmo tra il pubblico, soprattutto tra i partecipanti, premiati sul palco in una serata all’insegna dell’energia e della condivisione.

Nella chiesa di Sant’Eusebio, si è svolto il tradizionale concerto d’organo, che ha mantenuto vivo il filo con la spiritualità e la musica classica. È stato ulteriormente confermato il successo della storica iniziativa, molto apprezzata da chi ha partecipato.

Il giorno dopo si è aperto con la messa solenne alla presenza delle associazioni del paese e del sindaco. Un momento istituzionale e spirituale che ha dato il via al secondo grande evento della giornata: il Torneo di calcio delle Contrade. Giunto alla sua seconda edizione, il torneo ha visto sfidarsi quattro squadre (Pasturo Alta e Bassa, Baiedo Alta e Bassa) in partite emozionanti, con fase a gironi e una finale decisa ai rigori. La Pasturo Alta si è aggiudicata il trofeo, celebrando la vittoria con la coppa alzata davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

In serata, la musica è tornata protagonista con il concerto la Banda Bruno Colombo, che ha proposto cover di grandi successi italiani. Tra i brani più apprezzati anche Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha fatto cantare tutta la piazza. Durante la serata sono intervenuti diversi rappresentanti delle realtà coinvolte: il presidente della Banda Daniel Spreafico e Matteo Arrigoni, rappresentante dell’amministrazione comunale per i giovani, che ha ringraziato tutti i volontari, in particolare gli adolescenti musicisti della banda, per il prezioso contributo nella riuscita della festa.

Il rilancio della festa di Sant’Eusebio non si ferma qui: sono ancora in programma due venerdì sera con nuove attività. L’auspicio, espresso da molti partecipanti, è che questo spirito di collaborazione, partecipazione e creatività possa continuare a crescere, consolidando un appuntamento che unisce generazioni, valorizza il territorio e rafforza il senso di comunità. In un paese dove spesso i giovani si trovano ad affrontare la mancanza di spazi e occasioni, l’iniziativa di quest’anno è la prova che, quando vengono coinvolti e ascoltati, sanno fare la differenza.

RedPas