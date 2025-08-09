DOMANI MATTINA LA CRONOSCALATA PREMANA-DELEGUAGGIO

PREMANA – Domenica mattina si terrà la Cronoscalata Premana-Deleguaggio, gara di corsa in montagna organizzata dal Centro Atleti Lizzoli in ricordo di Gloria e Ferdinando Lizzoli. L’evento si snoda su un percorso di 4,7 chilometri con un impegnativo dislivello positivo di 690 metri, dalla piazza della chiesa di Premana fino all’Alpe Deleguaggio.
Le iscrizioni si chiudono oggi alle 14. Domani, alle 7:30, è previsto il ritrovo. Alle 8:45 partirà la gara giovanile, mentre alle 9 inizierà la cronoscalata degli adulti, con partenze individuali ogni 30 secondi.
La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 12 presso l’Alpe Deleguaggio, seguita dal tradizionale pranzo “Past” organizzato dalla Compagnia di Deleguaggio. Saranno assegnati premi speciali alla miglior donna classe ’79 e al 42° classificato, in omaggio ai due commemorati.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. È previsto un servizio di trasporto borse dalla partenza all’arrivo per agevolare i partecipanti.
