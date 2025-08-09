“SUPERHERO – AVVENTURE DA ORFANO”: PAROLE, MUSICA E DANZA A VIMOGNO

VIMOGNO – Sabato 9 agosto alle 21, al parchetto Cooperativa le Grigne di Vimogno di Primaluna si terrà l’evento “Superhero – Avventure da orfano“. Riflessioni profonde, esperienze spesso buffe, ricordi amari e situazioni imbarazzanti. Di e con Nicola Bizzarri.

Parole, musica e danza raccontano, con ironia, che cosa significhi essere orfano e di come una difficoltà della vita possa stravolgere il modo di pensare, di vivere le relazioni e di agire.

Uno spettacolo per adulti e adolescenti che mostra come la diversità possa divenire rampa di lancio per migliorare, e come per Batman, Dumbo o Peter Pan, si possa trovare la forza e la giusta ironia per scoprire i propri super poteri.

Testo vincitore del premio assoluto della critica al concorso letterario “Memorial Giovanni Leone” a Roma nel 2021. L’ingresso è libero, in caso di maltempo l’evento verrà rinviato.