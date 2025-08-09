SAGRA 2025, LE MIGLIORI (E BUFFE) FOTO DELLA PROBABILE ULTIMA VOLTA DEL DUO

BARZIO – Sarebbe la sessantesima, numero tondo e tradizionalmente da celebrare un po’ meglio del solito. Ma forse perché anche la probabile ultima volta del duo Ceresa&Benedetti, l’atmosfera non è parsa quella delle grandi occasioni, all’inaugurazione del fierone agostano. Sempre poco valsassinese – a partire dal taglio del nastro a opera di una sciatrice vicentina. D’accordo, Asja Zenere è ormai da tempo una barziese di adozione ma la decisione di scegliere la nazionale di sci alpino e il ciclista Filippo Conca quali testimonial dell’apertura è apparsa quasi “nella norma” e non appunto da grande evento.

Nondimeno, l’inaugurazione odierna offre spunti esteticamente rilevanti, immortalati dal nostro inviato nell’area della Sagra – la stessa che sarà oggetto di un nuovo bando da parte della Comunità Montana verso fine anno, scaduti i ben 12 anni di affitto alla Ceresa srl. Nella speranza di un rinnovamento radicale, dopo decenni in cui la manifestazione si è trasformata da Sagra delle Sagre (valsassinesi) a sorta di “Oh bej! Oh bej!” general generico per milanesi in villeggiatura.

VN – immagini di Chris Anelli Manzoni

