215 COMMENSALI A MAGGIO DI CREMENO PER LA “CENA IN BIANCO”

CREMENO – 215 persone vestite di bianco e 34 tavoli imbanditi… sempre di bianco.

Si è tenuta giovedì sera a Maggio (frazione di Cremeno) la “Cena in bianco”: nella piazza Santa Maria, chiusa al traffico per l’occasione e riempita di tavoli e sedie messi a disposizione dagli organizzatori, i commensali hanno agghindato i piani e consumato cibi e bevande portati da casa, il tutto accompagnato da brindisi, canti e tovaglioli bianchi roteanti sopra le teste a ritmo di musica.

Un gran successo, insomma, la prima edizione di questa iniziativa; molto soddisfatto il sindaco Pierluigi Invernizzi: “Siamo molto contenti di questo evento, che – sperimentato per la prima volta quest’anno – ha visto una grande partecipazione. È sempre bello e stimolante quando la comunità risponde ad iniziative di questo tipo, che anche nella semplicità fanno riscoprire e vivere la voglia di stare insieme ed il bello della convivialità. Ci tengo a ringraziare le concittadine Valentina Invernizzi e Federica Bolognani, e Stefano Nicoli della Proloco Cremeno Maggio per l’idea e l’organizzazione della serata, nonché tutti i volontari che hanno aiutato per la buona riuscita dell’evento. Ci immaginiamo e speriamo che possa diventare un appuntamento fisso anche delle prossime estati”.

Gli fanno eco Valentina Invernizzi e Federica Bolognani: “Onestamente non ci aspettavamo una partecipazione così corposa, avendo avuto l’idea pochi giorni fa ed essendo il primo anno in cui la sperimentiamo. È andato tutto molto bene e già abbiamo delle nuove idee per migliorare l’edizione dell’anno prossimo. Un sincero ringraziamento al Sindaco ed alla Proloco, che anche stavolta hanno accolto di buon grado nuove proposte per movimentare e far sorridere il paese”.

Ad arricchire la serata un premio per la tavolata più numerosa ed uno per la tavola meglio imbandita.

Il primo vinto dal gruppo della Cooperativa Le Betulle, con più di 50 commensali – alcuni anche vestiti con eleganti veli e fiori bianchi sul capo; il secondo vinto dal tavolo della signora Clara che si è contraddistinto per le panche ricoperte di bianco, i menù stampati, l’argenteria ricercata, le alzatine per il cibo.

Anche se “decretare il vincitore della tavola meglio imbandita è stato difficile, perché veramente tutti i tavoli erano curati nei dettagli, ben apparecchiati, raffinati ed a tema” dice Stefano Nicoli, della Proloco Cremeno Maggio.

Contenti anche tutti i presenti, che hanno apprezzato la semplicità dell’evento, l’atmosfera unica della cena all’aperto e la festa che ne è nata.