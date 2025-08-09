SI PERDONO SUL SENTIERO IN MONTAGNA, RECUPERATI DUE ESCURSIONISTI

VALSASSINA – Paura nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 17:32, sopra Introbio dove due giovani escursionisti di 28 e 29 anni hanno perso l’orientamento mentre scendevano dal Camisolo, in una zona montana impervia. I due giovani si sono trovati fuori traccia, non riuscendo più a ritrovare la via di rientro.

>Appena lanciato l’allarme, sono stati immediatamente attivati i soccorsi: sul posto sono intervenute le squadre del CNSAS. Il centro di coordinamento Soreu Laghi ha coordinato l’operazione, che ha visto anche l’invio dell’elicotterio di Areu Sondrio per agevolare le operazioni di ricerca e recupero dei due.

Dopo un efficace intervento tecnico, i soccorritori sono riusciti a individuare e recuperare entrambe le persone, evitando ulteriori complicazioni in una zona caratterizzata da sentieri poco segnati e terreni impervi.

RedCro