“IL “MIO” GESU’ DI NAZARET”: NUOVA FATICA LETTERARIA PER EMILIO MAGNI

INTROBIO – Emilio Magni, introbiese, per molti anni direttore di banca e autore di racconti storici locali, presenta il suo ultimo lavoro: Il “Mio” Gesu’ Di Nazaret. Un manoscritto di oltre 300 pagine nel quale l’autore offre stimolanti spunti di riflessione nell’intento di cogliere la radicalità di una Parola, tanto antica quanto nuova ed attuale, di un Dio che non ama essere intrappolato in dogmi restrittivi, ma vuole essere accolto in tutta la sua Verità senza limiti. Un libro scritto con l’ardore e la schiettezza che da sempre contraddistinguono Emilio Magni.
La presentazione ufficiale sarà martedì prossimo 12 agosto alle 10 nella sala consiliare del Comune di Introbio.
Contestualmente verrà presentata anche la mostra pittorica di Martina Viganò intitolata: “MAGNIFICAT” – Il cantico di Maria. La prima “cantautrice” cristiana. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 17 agosto.
RedCult