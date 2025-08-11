CREMENO: SABATO SI RINNOVA LA DEVOZIONE A SAN ROCCO

CREMENO – Quest’anno ricorre il 189° anno di devozione a San Rocco da parte della Parrocchia di Cremeno e Cassina. Come ogni anno fin dal lontano 1836, il 16 agosto, nel giorno dedicato a San Rocco, la Parrocchia di Cremeno si raccoglie attorno al Santo che diede la grazia debellando la piaga del colera che affliggeva i nostri paesi.

L’evento si tramanda dal 1836, anno in cui, a seguito di un voto fatto dalla popolazione di Cremeno durante la pestilenza, trasportando la statua lungo le vie di Cremeno, invocando in preghiera la fine della pestilenza, tali invocazioni furono ascoltate e da allora, la comunità, devota al Santo, rinnova la propria fede, devozione e riconoscenza per le intercessioni a lui invocate e ricevute. Da ricordare che nello stesso anno, il 1836, la Comunità di Introbio, alla ricerca della medesima grazia, fece il voto alla Madonna della Neve di Biandino.

Alle 17 di sabato 17 agosto ci sarà la Santa Messa Solenne in onore del Santo celebrata da Mons. Pierantonio Tremolada Vesco di Brescia. La Schola Cantorum della Parrocchia San Giorgio accompagnerà la celebrazione cantando l’Inno di San Rocco, a seguire processione lungo le vie del paese. La processione, accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio e dal Coro Parrocchiale, partirà dalla Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giorgio Martire, percorrendo le vie San Giorgio, Marconi, Ing. Combi, XXV Aprile, Caleggio, Roma fino a raggiungere la Chiesa dedicata a San Rocco dove verrà effettuata la sosta e verrà impartita la solenne benedizione. La processione risalirà poi via San Rocco, via Don Giovanni Spagnoli proseguendo lungo la via Crucis, terminando con la benedizione ed il bacio alla reliquia nella Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giorgio.

A seguire, la festa continuerà presso l’oratorio San Giovanni Bosco. Anche quest’anno le offerte raccolte sosterranno i costi per il completamento dell’impianto di illuminazione del campo di calcio/giochi con l’acquisto di quanto necessario per garantire il piacere del gioco ai ragazzi. La struttura dell’Oratorio di Cremeno in questi anni è diventata un punto di riferimento per la Catechesi e la Pastorale Giovanile dell’Altopiano. Per questo motivo si vuole garantire un’accoglienza dei ragazzi durante tutto l’anno. L’uso degli ambienti dell’Oratorio permette non solo l’aggregazione giovanile ma anche la possibilità di svolgere attività ricreative e culturali.

Inoltre l’Oratorio ospita la sede della Sezione ANA Alpini di Cremeno oltre alle attività dell’Associazione Sportiva Stella Alpina ASD. Il campo da calcio permette lo svolgimento di attività sportive e tornei estivi di calcio.