SABATO 16 AGOSTO IL “RECUPERO” DEL PALIO DELLE FRAZIONI DI PRIMALUNA

PRIMALUNA – Sabato 16 agosto si terrà a Primaluna il tanto atteso Palio delle Frazioni, rinviato a causa del maltempo che aveva colpito la zona lo scorso giugno e ufficialmente recuperato in quella data. La manifestazione, giunta alla sua XXV edizione, vedrà sei cavalieri e sei arcieri sfidarsi per la conquista dell’Anello d’Oro, in un evento che richiama numerosi appassionati e che si svolge tradizionalmente nel borgo medievale di Primaluna.

Tuttavia, questa data coincide con l’ultimo sabato della Sagra delle Sagre, altro evento di grande richiamo nel territorio valsassinese, a pochi chilometri di distanza. Questa sovrapposizione non dovrebbe però “dividere” troppo l’attenzione del pubblico e di chi desidera partecipare ad entrambe le manifestazioni.

Il Palio delle Frazioni rappresenta una tradizione storica e culturale molto sentita a Primaluna.

L’edizione del 16 agosto vedrà un programma in parte ridotto che includerà la tradizionale sfilata con l’esibizione degli sbandieratori e il corteo per le vie del centro storico, oltre al servizio di ristoro.

