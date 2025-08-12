“RACCONTAMI LA MONTAGNA”, AL RIFUGIO SEV “ALTAVIA” CON SERGIO PETER

VALMADRERA – Dopo il successo del primo incontro con Mara Carollo, prosegue il festival “Raccontami la montagna“, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni CAI Valmadrera, SEV e OSA.
Il secondo appuntamento si terrà domenica 24 agosto alle 17.30, presso il Rifugio SEV – Pianezzo, e vedrà protagonista Sergio Peter con il suo romanzo “Altavia“, edito da Il Saggiatore. A dialogare con l’autore sarà, come di consueto, Sofia Bolognini.