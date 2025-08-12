I “VOUS DE LA VALGRANDA” IN CONCERTO NELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA

BALLABIO – Questa sera, 12 agosto, alle 21, il coro “Vous de la Valgranda” di Ballabio, sotto la direzione di Riccardo Invernizzi, si esibirà nella parrocchia della Beata Vergine Assunta. Il gruppo vocale, un punto di riferimento nella comunità locale, è nato nel 1994 da un’idea di un gruppo di amici appassionati di canto, con la guida del maestro Franco Zapelli, pianista diplomato al conservatorio.

Alberto Bianchi, che ricopre anche il ruolo di presidente, fa parte del coro composto attualmente da 25 cantori, includendo diversi giovani. Il coro prende il nome dalla Val Grande, zona ai piedi della Grigna, montagna simbolo delle Prealpi Lombarde, che si riflette anche nello stemma del gruppo. Nel corso degli anni, ha collaborato con altri cori della provincia di Lecco ed è gemellato con il Coro Alpes di Oderzo e con il Coro Les Enbruns di Hillion, città anch’essa gemellata con Ballabio.

Partecipa attivamente a numerose iniziative promosse dalle associazioni locali e dall’amministrazione comunale, incluso un viaggio esibendosi in Francia a Hillion per i festeggiamenti del gemellaggio tra le due comunità. Dal 2008, la direzione musicale è affidata a Riccardo Invernizzi. Nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il coro ha ottenuto il riconoscimento come Gruppo di Interesse Nazionale su proposta del Consiglio Comunale di Ballabio, confermato dal Consiglio dei Ministri. Nel 2014, inoltre, ha ricevuto la Civica Benemerenza per il suo contributo culturale da parte dell’amministrazione comunale.