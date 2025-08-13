FRONTALE A CASARGO. AUTO SORPASSA: CINQUE COINVOLTI, FERITI IN DUE

CASARGO – Un serio incidente stradale è avvenuto ieri sera, martedì verso le 23 in via Tenente Maffei a Casargo. Due auto si sono scontrate frontalmente a causa – secondo quanto appreso da fonti ufficiali – di una manovra di sorpasso.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone: quattro uomini (due di 21 anni, uno di 27 e un 56enne e una donna di 27 anni).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, l’elisoccorso di AREU Sondrio e due ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi.

Una persona coinvolta è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale di Gravedona, un’altra in “verde” al Manzoni di Lecco. Le conseguenze dell’incidente, dunque, non hanno avuto esiti fatali.

RedCro