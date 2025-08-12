GALBIATI (EX CFPA CASARGO) E LA STORIA DEL FIGLIO RICKY SULL'”AVVENIRE”

LECCO – Nel panorama dell’imprenditoria brianzola e della solidarietà, la storia di Marco Galbiati spicca per il suo coraggio e la sua capacità di trasformare il dolore in speranza.

Di recente, il quotidiano “Avvenire” ha raccontato in modo toccante la vicenda di Marco e di suo figlio Ricky, evidenziando il percorso di rinascita che è seguito a una tragedia inaspettata.

Il racconto su “Avvenire”

Nel dettaglio, “Avvenire” ha intervistato Marco Galbiati che ha condiviso il ricordo di quel tragico giorno in cui, durante una vacanza sulla neve, il figlio Ricky – quindicenne, sportivo e aspirante chef – fu colto da un improvviso malore che gli fu fatale. La narrazione si sofferma sull’immenso dolore della perdita, descrivendo con delicatezza il vuoto lasciato da Ricky e la difficoltà di rielaborare un lutto tanto profondo.

Pur devastato, Marco Galbiati ha scelto però di reagire: “Ricky avrebbe voluto così,” racconta, spiegando la decisione di impegnarsi in qualcosa di concreto che lasciasse il segno e aiutasse altri ragazzi in difficoltà. Da questa volontà è nata un’associazione in memoria di Ricky, diventata motore di solidarietà concreta e di iniziative per i giovani. Un gesto di enorme generosità è stata, subito dopo la morte del figlio, la decisione di acconsentire alla donazione degli organi: “È stato proprio Ricky a darmi la forza per dire di sì” – così Marco si racconta, consapevole che questa scelta ha permesso la rinascita di 94 bambini, salvando e cambiando molte vite.

Chi è Marco Galbiati

Galbiati è un imprenditore brianzolo noto per il suo impegno sia nel mondo delle aziende sia nel sociale. Con alle spalle una solida esperienza imprenditoriale, Galbiati è conosciuto per aver creduto nella formazione dei giovani e per aver dato vita, insieme ad altri imprenditori, a progetti di inserimento lavorativo e di eccellenza nel campo della ristorazione. In particolare, dopo la scomparsa di Ricky, si è fatto promotore di numerose iniziative a sostegno dei giovani, dedicando tempo e risorse per offrire nuove opportunità e contribuire a realizzare i sogni di ragazzi svantaggiati come avrebbe voluto suo figlio.

Il ruolo all’Istituto Alberghiero di Casargo

Marco Galbiati ha ricoperto per tre anni la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Alberghiero di Casargo.

La storia di Marco Galbiati, così come raccontata anche da “Avvenire”, è l’esempio di come dal dolore più profondo possa nascere una possibilità di futuro migliore per tanti. Un’energia rara, che trova la sua forza nella memoria di un figlio e nella scelta di continuare a donare speranza.

RedCro