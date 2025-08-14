CAVINATO E GOTTARDELLO AL CONCERTO DELL’ASSUNTA DI MOGGIO

MOGGIO – La 53^ Rassegna Organistica Valsassinese come ogni anno propone il tradizionale concerto dell’Assunta la sera del 15 Agosto nella Parrocchiale di Moggio. Appuntamento alle 21. Protagonisti quest’anno saranno due musicisti varesini: la cantante Mariachiara Cavinato, soprano e violinista, e l’organista Andrea Gottardello, che siederà alla consolle dell’organo Edoardo Rossi del 1913.

Una serata arricchita dalla Musica dal vivo per concludere al fresco e con tanta classe un caldo Ferragosto; il ricco programma proposto dai due musicisti sarà sicuramente molto apprezzato.