IN CENTRO VALLE IL CERCATORE DI FUNGHI CHE LI TROVA… ANCHE IN GIARDINO

INTROBIO – C’è chi per trovare un porcino deve camminare ore nei boschi e chi, come Lorenzo, amico e lettore affezionato di Valsassinanews da anni, riesce a scovarli… senza nemmeno uscire dal cancello di casa.

Ogni estate, infatti, nel prato del suo giardino di Introbio, spuntano spontaneamente splendidi porcini: un piccolo “mistero” che si ripete puntuale anno dopo anno, per la gioia del nostro amico e della sua tavola.

Ma non è solo questione di fortuna. È sui monti della Valsassina – e in particolare nei boschi di Premana – che Lorenzo dimostra davvero le sue capacità di esperto cercatore di porcini. Con occhio allenato e una conoscenza del territorio che si tramanda quasi come un’arte, riesce a individuare funghi pregiati là dove molti passerebbero distratti.

Le ultime fotografie, scattate solo pochi giorni fa, testimoniano una raccolta davvero notevole: esemplari sani, grandi e profumati, frutto di un’uscita di mezza giornata che conferma come, per Lorenzo, la ricerca del fungo sia una passione autentica, fatta di pazienza, esperienza e rispetto per la natura.

Un vero “talento valsassinese” che, tra giardino di casa e pendii montani, continua a regalarci immagini e racconti di un’attività antica e mai passata di moda, capace di unire amore per il territorio e gusto per le piccole grandi soddisfazioni della vita.

RedAmb