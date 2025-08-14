DALLA REDAZIONE, UN BUON FERRAGOSTO. A SABATO (SALVO CRONACA)

Anche quest’anno in occasione del Ferragosto ci prendiamo qualche ora di riposo, ma come sempre terremo un occhio aperto sulla cronaca, per aggiornarvi in caso di notizie particolarmente rilevanti. Sperando che, al contrario, questo 15 agosto 2025 scorra via tranquillo e sereno per tutti.
L’appuntamento con Valsassinanews, LeccoNews, BallabioNews, Lario News, Civate News, il Canturino, Val News e Il Fascino degli Intellettuali è per
sabato 16 agosto: giusto il tempo di “ripigliarci” dalle feste.
Nel frattempo rimangono aperti i nostri spazi su Facebook (17mila followers) e quello di LeccoNews, con commenti e aggiornamenti.
Buon Ferragosto a tutti!
Dettagli di calendario:
- Vigilia (giovedì 14 agosto): redazione attiva fino al pomeriggio
-
Ferragosto 2025: venerdì 15, giornali chiusi.
-
Ripresa delle pubblicazioni: sabato 16 agosto 2025.