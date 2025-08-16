CABINA ENEL ABBATTUTA A BALLABIO. IL SINDACO DENUNCIA: “INCIDENTE NON SEGNALATO”

BALLABIO – Allarme questa mattina a Ballabio per una cabina Enel danneggiata, probabilmente a seguito di un incidente stradale, in via Cinturino. Il sindaco Giovanni Bruno Bussola ha delimitato la zona con il nastro, sottolineando la gravità della situazione e la mancanza di segnalazioni da parte del responsabile: “Ho messo il nastro stamattina io”, dichiara Bussola, spiegando che il danno è dovuto “sicuramente a un incidente, che però non è stato segnalato“. Il primo cittadino aggiunge: “Qualcuno deve aver sbagliato manovra. Incivile a non avvisare“.

