PALIO DI PRIMALUNA, LA LETTERA: “ANCHE LE PROSSIME EDIZIONI AD AGOSTO”

Gentile Direttore,

oggi (ieri sabato 16 agosto, ndr) ho avuto la fortuna di partecipare al Palio delle Frazioni di Primaluna e desidero condividere con voi l’entusiasmo per questo evento che ha saputo unire bellezza, cultura e tradizione. È stata una giornata speciale: i bambini erano felici, coinvolti nello spettacolo di arcieri e cavalieri che si sono sfidati con passione per le loro contrade, e noi adulti abbiamo potuto riscoprire la storia e l’identità di un paese che sa raccontarsi con orgoglio. ho avuto la fortuna di partecipare al Palio delle Frazioni di Primaluna e desidero condividere con voi l’entusiasmo per questo evento che ha saputo unire bellezza, cultura e tradizione. È stata una giornata speciale: i bambini erano felici, coinvolti nello spettacolo di arcieri e cavalieri che si sono sfidati con passione per le loro contrade, e noi adulti abbiamo potuto riscoprire la storia e l’identità di un paese che sa raccontarsi con orgoglio.

Confesso che, se il Palio fosse stato organizzato a giugno, probabilmente me lo sarei perso, pur essendo da diversi anni un affezionato villeggiante della Valsassina. Per me e per molti altri, è stata quindi una vera fortuna che quest’anno si sia svolto in agosto: un periodo che permette a un pubblico più vasto – turisti, villeggianti e famiglie – di conoscere questa manifestazione folkloristica straordinaria.

Proprio per questo, mi permetto di lanciare una proposta: perché non valutare di mantenere la data di agosto anche per le prossime edizioni? Sarebbe un’occasione per dare al Palio ancora più visibilità e farlo apprezzare non solo ai residenti, ma anche a chi sceglie la Valsassina come meta estiva.

Un evento così merita di essere conosciuto e valorizzato.

Cordiali saluti

Francesco Arrighetti