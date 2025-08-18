A CREMENO LA PROCESSIONE DI SAN ROCCO, 189 ANNI DI DEVOZIONE

CREMENO – Anche quest’anno, nonostante un temporale estivo nelle prime ore del pomeriggio, la devozione a San Rocco ha potuto beneficiare di un pomeriggio di sereno che ha permesso lo svolgimento della solenne processione con la partecipazione numerosa della comunità e dei villeggianti.

Le celebrazioni della devozione al Santo si sono aperte con la messa solenne delle 17 concelebrata dal Decano e parroco della comunità don Lucio Galbiati insieme a don Gianmaria Manzotti, responsabile della pastorale giovanile in Valle. Presenti alla celebrazione in rappresentanza delle amministrazioni comunali di Cremeno e Cassina Valsassina i rispettivi sindaci Pierluigi Invernizzi e Michele Polvara.

Celebrazione accompagnata dalla Schola Cantorum della Parrocchia diretta da Daniele Invernizzi che hanno intonato l’Inno di San Rocco.

A seguire la processione, che ha visto la statua del Santo solcare le vie del paese. La banda del Corpo musicale S.Cecilia di Barzio ha accompagnato la solenne processione, mantenendo viva la devozione al Santo, non solo nella ricorrenza del 16 di agosto ma durante tutto l’anno, con la messa vespertina di ogni 16 del mese, momento per quanti sono amici e devoti a San Rocco per rinnovare e mantenere viva la devozione al Santo.

La festa è proseguita presso l’Oratorio S.G. Bosco con un momento conviviale.