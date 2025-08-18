CASSINA: 85ENNE CADE SULLA VIA PER MEZZACCA, IN VOLO L’ELISOCCORSO

CASSINA VALSASSINA – Brutta disavventura intorno alle 10:45 di oggi a Cassina Valsassina: per cause ancora da chiarire, un 85enne è caduto nei pressi della via per Mezzacca.

Immediati i soccorsi: allertati i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco, presenti con il Nucleo SAF – speleo-alpino-fluviale, sul posto si sono recati gli uomini del Soccorso alpino e l’elisoccorso decollato da Milano in codice rosso.

I soccorritori, a seguito dei primi accertamenti, hanno riclassificato le condizioni dell’anziano in codice giallo. L’85enne è stato quindi stabilizzato e trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco.