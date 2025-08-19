CICLABILE DI PRIMALUNA: SKYFITNESS, PATRIMONIO PUBBLICO ‘SOTTO PRESSIONE’

PRIMALUNA – L’area Skyfitness lungo il Pioverna è uno spazio prezioso per la comunità: un luogo dove allenarsi all’aria aperta, passeggiare e godersi il verde. Purtroppo, la realtà è diversa. Giochi rotti, staccionate divelte, strutture vandalizzate e rifiuti abbandonati rendono necessario un lavoro costante di manutenzione. Chi si prende cura di questi spazi affronta ogni giorno l’inciviltà di pochi, con fatica e dedizione.

I luoghi pubblici sono lo specchio della nostra civiltà: rispettarli significa rispettare noi stessi e la comunità di cui facciamo parte. Ogni gesto di attenzione verso questi spazi è un investimento nel benessere collettivo e nella qualità della vita di tutti.

Eppure, a guardare quegli attrezzi progettati per farci allenare… oggi esercitano solo chi li rompe. Un amaro promemoria del fatto che il rispetto dei beni comuni è responsabilità di tutti.

C. A. M.