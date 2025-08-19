RACCOLTA FONDI A CREMENO PER IL CAMPANILE DI MAGGIO

CREMENO – È in corso una raccolta fondi per il restauro del campanile settecentesco della chiesa di Santa Maria Nascente a Maggio, frazione di Cremeno, con un budget di circa 50mila euro. Il progetto comprende la pulizia delle pareti esterne, il restauro dei marcapiani in pietra, il recupero dei tre quadranti dell’orologio, la tinteggiatura e il rifacimento del tetto, compresi coppi, travetti e lattoneria.

La chiesa, costruita tra il 1680 e il 1683 grazie a un lascito di Carlo Invernizzi, è stata ampliata a fine Ottocento; il campanile risale al 1756 ed è stato ristrutturato nel 1978. Le attuali cinque campane risalgono al 1948 e l’orologio al 1807.

Chi desidera contribuire può effettuare donazioni alla parrocchia di Santa Maria Nascente con Iban IT98 C085 1551 2200 0000 0000 666, indicando “restauro campanile” come casuale. O rivolgersi direttamente ai parroci don Lucio Galbiati e don Gianmaria Manzotti.