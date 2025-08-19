GATTO UCCISO DA UN CANE A BARZIO, INDIVIDUATI I PROPRIETARI

BARZIO – Si è conclusa con l’identificazione del proprietario la triste vicenda che ha scosso la comunità di Barzio, in seguito all’aggressione mortale ad un gatto da parte di un cane lasciato libero. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, aveva suscitato forte indignazione, soprattutto per la fuga dei responsabili subito dopo l’accaduto.

Il comandante della Polizia Locale dell’Altopiano, Andrea Piazza, ha confermato che “sono stati identificati i proprietari del cane e si procederà nei termini di legge nei loro confronti”. Si tratta di una coppia di anziani, ultraottantenni, al quale il cane sarebbe sfuggito di mano.

Piazza ha sottolineato come resti da chiarire se l’uomo sia effettivamente in grado di gestire il cane, un animale giovane e vivace. “La valutazione sarà da fare tramite Ats, ente competente che dovrà chiarire questo aspetto”.

Fondamentale per la svolta nelle indagini è stata la collaborazione di una delle ragazze che si prendeva cura dei gattini nella zona. “È stata proprio lei a contattarci domenica sera, dicendoci di aver individuato i proprietari del cane. Siamo intervenuti immediatamente,” ha aggiunto il comandante.

L’Ats sarà dunque chiamata a valutare l’idoneità del proprietario a continuare a detenere il cane, mentre le autorità locali proseguiranno con gli accertamenti previsti dalla legge.

RedBar