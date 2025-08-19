CADE SUL GRIGNONE: L’ELISOCCORSO LO TRASPORTA IN OSPEDALE

MANDELLO DEL LARIO – Oggi, 19 agosto, verso le 12:30, a Mandello del Lario, in località Porta di Prada sul Grignone, si è verificata una caduta in ambiente montano che ha coinvolto un uomo di 32 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi alpini (Soreu Laghi) e l’elisoccorso, che ha operato una valutazione e un primo intervento. Il paziente è stato trasportato in ospedale in codice giallo con l’elicottero.

L’intera operazione si è conclusa intorno alle 13:19 con il supporto del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e delle squadre territoriali.