REPORT EXCELSIOR: TURISMO E SERVIZI TRAINANO L’OCCUPAZIONE A LECCO

LECCO – L’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco ha pubblicato il nuovo report Excelsior relativo alle previsioni occupazionali delle imprese delle province di Como e Lecco per il terzo trimestre 2025 (luglio–settembre).

Secondo l’indagine, le imprese lariane prevedono complessivamente 18.570 nuovi ingressi nel periodo considerato. Si registra una lieve flessione rispetto al trimestre precedente, con un decremento del 2,7%, ma un piccolo aumento (+0,5%) se confrontato con lo stesso periodo del 2024, segnalando una sostanziale stabilità del mercato del lavoro locale.

Il report fornisce un’analisi approfondita sia per settori che per tipologia di profili richiesti. Tra i …