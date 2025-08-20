IL CENTRO IMPIEGO ALLA 60ª SAGRA: SERVIZI PER IL LAVORO E IL TERRITORIO

BARZIO – In occasione della 60^ edizione della Sagra delle Sagre gli operatori del Centro per l’impiego di Lecco hanno offerto ai visitatori informazioni sui servizi per il lavoro, sulle opportunità di formazione e sulle iniziative rivolte ai giovani, favorendo un dialogo diretto tra istituzioni e cittadini. La partecipazione alla Sagra ha rappresentato un’occasione concreta per rafforzare il legame con il territorio, confermando il ruolo dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco come punto di riferimento per l’inserimento lavorativo e lo sviluppo delle realtà locali.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani e alle persone inoccupate, in linea con gli obiettivi regionali per la promozione dei servizi e il coinvolgimento nelle politiche attive.

Dopo il successo alla Sagra delle Sagre, i Centri per l’impiego provinciali si preparano a riprendere le attività di promozione dei servizi con una nuova serie di Job Days, pensati per favorire l’incontro tra cittadini e mondo del lavoro:

Care Job Day : l’evento dedicato alle professioni del settore socio-sanitario e assistenziale è previsto per martedì 16 settembre a Calolziocorte

: l’evento dedicato alle professioni del settore socio-sanitario e assistenziale è previsto per a Job Day Pubblica Amministrazione : l’evento, che si colloca tra le iniziative per celebrare i 30 anni di attività della Provincia di Lecco, si terrà lunedì 22 settembre a Lecco e sarà un’occasione per conoscere le opportunità di impiego nel settore della pubblica amministrazione

: l’evento, che si colloca tra le iniziative per celebrare i si terrà a e sarà un’occasione per conoscere le opportunità di impiego nel settore della pubblica amministrazione Job Day Retail: l’evento in programma per venerdì 26 settembre a Lecco darà spazio alle professioni del commercio e della grande distribuzione

Appuntamenti che rappresentano un’opportunità concreta per i cittadini in cerca di occupazione e per le imprese del territorio, confermando il ruolo attivo del Centro per l’impiego e della Provincia di Lecco nel promuovere il lavoro e lo sviluppo locale.

È possibile rimanere aggiornati sulle opportunità professionali, i servizi del Centro per l’impiego e tutte le iniziative dedicate a chi cerca o offre lavoro attraverso il sito www.lavoro.provincia.lecco.it e i canali social Instagram @lavoro.provincia_lecco e Facebook @lavoro.provincialecco.