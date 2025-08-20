SMARRITO UN BEAUTY CON APPARECCHI ACUSTICI A BALISIO

BALLABIO – Ieri pomeriggio, 19 agosto, la figlia di un nostro lettore ha smarrito un beauty contenente degli apparecchi acustici transitando in moto a Balisio, sulla vecchia provinciale in direzione Lecco / Stazione. Il beauty è un classico beauty da bagno di colore blu scuro.

“Visto il valore che hanno – spiega il proprietario – abbiamo rifatto la strada più volte anche a piedi per cercarli ma non li abbiamo trovati. Chiedevo se per caso qualcuno avesse trovato questo beauty e magari lo avesse consegnato in qualche bar o negozio”.

Per qualsiasi informazioni utile è possibile contattare Giulio al 346 0927879 o scrivere alla nostra mail info@valsassinanews.com.