IL CANESTRO TORNA A POSTO. LA FORZA DEL VOLONTARIATO NON SI SPEGNE

INTROBIO – Nemmeno la domenica mattina riesce a fermare l’energia dei volontari dell’ASD Sport Valsassina. Dopo l’episodio del canestro danneggiato al giardinetto, la risposta è arrivata subito: un gruppo di volontari si è ritrovato per sistemarlo, collocando un nuovo ferro con la speranza che questa volta venga rispettato.

Il gesto è semplice, ma il significato è enorme: la forza del volontariato è quella di non arrendersi mai, di rimboccarsi le maniche e riparare, ancora una volta, ciò che viene rovinato. “Continueremo a farlo, finché non trionferà l’intelligenza”, dicono dall’associazione introbiese.

Secondo alcune indiscrezioni, il danno sarebbe stato causato da un ragazzo – sotto lo sguardo di un adulto che non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Un fatto che lascia l’amaro in bocca, ma che non piega la volontà di chi lavora ogni giorno per mantenere vivi gli spazi di gioco e di comunità. A sottolineare l’importanza di questo impegno è intervenuta anche la sindaca Silvana Piazza, che con un post su Facebook ha ringraziato l’associazione, ricordando che “la forza del volontariato è più grande del divertimento di chi pensa che rompere sia un gioco”.

Il messaggio è chiaro: davanti a chi distrugge, c’è chi costruisce. E la comunità sceglie di stare dalla parte di chi costruisce.

RedInt

–

IL CASO SU VN, IERI: