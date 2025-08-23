CANESTRO KO, LA SINDACA: “MANCATA EDUCAZIONE ALL’ORIGINE D’OGNI MALE”

INTROBIO – Registriamo le parole (via social) della sindaca di Introbio Silvana Piazza in margine al grave episodio di vandalismo denunciato da VN in questo articolo.

“Parchetto di Viale della Vittoria. In allestimento… Tante novità tra cui il cesto da Basket per i piccoli. Dopo soli due giorni è già stato distrutto. Grazie a quella parte di gioventù che si diverte a distruggere, che si sente LEONE perché il buio e la mancanza di telecamere fanno da schermo all’incivilta’. PAROLE COME…VIETATO AI SUPERIORI ANNI 13 ANNI.. sono invece da sprone a chi di anni ne ha di più……..La mancanza di educazione è all’origine di ogni male”.

