IN ALTA VALLE FESTA ALL’ALPE INTELCO: ESTRATTI I NUMERI DELLA LOTTERIA

CASARGO – Si è conclusa la tradizionale festa all’Alpe Intelco con l’estrazione dei premi della ricca sottoscrizione, evento organizzato dall’associazione Le Nostre Radici di Indovero-Casargo, sempre molto attiva con iniziative culturali.

Numerosi i premi, tra cui una bicicletta, un televisore e un pacco a sorpresa – destinati ai primi tre biglietti estratti.

Le vincite potranno essere ritirate alla biblioteca di Indovero il giovedì e sabato dalle 14.30 alle 16.30, entro il 6 settembre. Ecco l’elenco dei biglietti vincenti e dei premi associati:

TABELLONE PREMI LOTTERIA Festa Alpe Intelco-Casargo

Biglietto Colore Premio
461 Verde Bicicletta
516 Verde Televisore
942 Verde Pacco sorpresa
618 Giallo Premio minore
772 Verde Premio minore
824 Azzurro Premio minore
705 Verde Premio minore
201 Verde Premio minore
855 Giallo Premio minore
385 Verde Premio minore
224 Giallo Premio minore
839 Giallo Premio minore
529 Verde Premio minore
315 Verde Premio minore
278 Verde Premio minore
704 Giallo Premio minore
81 Verde Premio minore
123 Verde Premio minore
791 Verde Premio minore
146 Giallo Premio minore
Pure a Barcone di Primaluna successo per la recente lotteria, i cui ricavati saranno destinati al campanile locale.

RedAlV


