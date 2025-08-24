IN ALTA VALLE FESTA ALL’ALPE INTELCO: ESTRATTI I NUMERI DELLA LOTTERIA

CASARGO – Si è conclusa la tradizionale festa all’Alpe Intelco con l’estrazione dei premi della ricca sottoscrizione, evento organizzato dall’associazione Le Nostre Radici di Indovero-Casargo, sempre molto attiva con iniziative culturali.
Numerosi i premi, tra cui una bicicletta, un televisore e un pacco a sorpresa – destinati ai primi tre biglietti estratti.
Le vincite potranno essere ritirate alla biblioteca di Indovero il giovedì e sabato dalle 14.30 alle 16.30, entro il 6 settembre. Ecco l’elenco dei biglietti vincenti e dei premi associati:
TABELLONE PREMI LOTTERIA Festa Alpe Intelco-Casargo
|Biglietto
|Colore
|Premio
|461
|Verde
|Bicicletta
|516
|Verde
|Televisore
|942
|Verde
|Pacco sorpresa
|618
|Giallo
|Premio minore
|772
|Verde
|Premio minore
|824
|Azzurro
|Premio minore
|705
|Verde
|Premio minore
|201
|Verde
|Premio minore
|855
|Giallo
|Premio minore
|385
|Verde
|Premio minore
|224
|Giallo
|Premio minore
|839
|Giallo
|Premio minore
|529
|Verde
|Premio minore
|315
|Verde
|Premio minore
|278
|Verde
|Premio minore
|704
|Giallo
|Premio minore
|81
|Verde
|Premio minore
|123
|Verde
|Premio minore
|791
|Verde
|Premio minore
|146
|Giallo
|Premio minore
Pure a Barcone di Primaluna successo per la recente lotteria, i cui ricavati saranno destinati al campanile locale.
RedAlV
–
ANCHE IN VIDEO: