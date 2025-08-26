CORTENOVA: I FRATELLI MASTALLI AL MONDIALE DI SCI D’ERBA JUNIORES

CORTENOVA – Per i fratelli Nicole e Mark Mastalli, entrambi di Cortenova, si apre una nuova sfida ai Campionati mondiali di sci d’erba nella categoria juniores. Nicole, 21 anni a marzo, e Mark, che compirà 17 anni a novembre, sono stati convocati dalla Federazione Italiana Sport Invernali per rappresentare l’Italia in Repubblica Ceca, dove si svolgerà la competizione internazionale sugli sci estivi con rotelle.

Entrambi portacolori del Gb Ski Club Asso, i fratelli Mastalli vantano già esperienze mondiali alle spalle, ma quest’anno arrivano con maggior consapevolezza e preparazione, frutto di un percorso di crescita costante negli ultimi anni.

Le gare vedono Nicole e Mark impegnati in quattro specialità: gigante, slalom, supergigante e supercombinata. Nicole si è messa in luce in questa stagione con il successo nel supergigante a Neudorf, in Germania, tappa della Junior Cup. La giovane atleta di Lecco è particolarmente forte in questa disciplina, dove occupa la 7^ posizione nella classifica mondiale assoluta, mentre è 13^ nella supercombinata. Dopo il debutto in Coppa del Mondo a giugno 2021 e una pausa di due stagioni, è tornata in gara con determinazione lo scorso anno.

Mark, invece, affronta il suo secondo mondiale con grandi aspettative, forte della sua giovane età che lascia sperare in un brillante futuro. Il giovane cortenovese ha esordito in Coppa del Mondo il 28 agosto 2024 a Tambre, in Bulgaria. La sua versatilità è uno dei punti di forza, avendo un ranking stabile in tutte e quattro le discipline: 35° nel supergigante, 38° nello slalom, 36° nella supercombinata e 39° nel gigante.

RedSpo