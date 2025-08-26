MUTUI: A LECCO E PROVINCIA SI CHIEDONO 136MILA EURO

LECCO – Nel corso del primo semestre del 2025, l’importo medio richiesto per un mutuo nella provincia di Lecco è stato pari a poco meno di 136.000 euro mentre, sempre secondo la medesima analisi condotta in maniera congiunta da Facile.it e Mutui.it, nello stesso periodo l’importo medio richiesto in Lombardia è stato pari a 148.637 euro, valore in aumento del 3% rispetto al 2024.

Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (168.017 euro), seguita da Como (144.586 euro) e, a brevissima distanza, Monza Brianza, con 144.559 euro.