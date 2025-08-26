SKIROLL: ARTUSI IN RITIRO CON LA NAZIONALE, MARIA INVERNIZZI IN SVEZIA

LECCO – Domani la squadra nazionale italiana di skiroll parte per la Svezia con destinazione Trollhattan. Qui da venerdì comincerà una tre giorni di competizioni di skiroll. Oltre al gruppo dei senior, sono convocati tutti gli juniores e quindi anche Maria Invernizzi di Introbio.

Quella svedese è una tappa con gare con format abbastanza atipici e quindi sarà una nuova esperienza per la ragazza valsassinese. Va ricordato che successivamente saranno due gli appuntamenti che concluderanno la stagione internazionale dello skiroll, entrambi in Italia: prima il fascino di Roma e per finire la classicissima Val di Fiemme.

Da domani invece Aksel Artusi di Primaluna sarà in ritiro con la nazionale Milano-Cortina per l’ennesimo collegiale con lo obbiettivo di lavorare duramente in vista dell’inverno. Ritiro che in questa occasione si concluderà con il tradizionale appuntamento del Summer Festival. Una due giorni di gare sugli skiroll, dove Aksel e gli altri azzurri si confronteranno con gli altri big professionisti dello sci di fondo e che saranno già valevoli per la Coppa Italia Rode di sci di fondo.